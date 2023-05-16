اعتبرها "كيل بمكيالين".. مذكرة توقيف فرنسية بحق رياض سلامة

أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي في أوروبا، أود بوريزي، اليوم الثلاثاء، مذكرة توقيف دولية بحقه، الأمر الذي رفضه رياض سلامة واعتبر أنه "كيل بمكيالين".

وقال رياض سلامة، في بيان صادر عنه، إن القاضية اتخذت قرارها بناء على أفكار مسبقة، وإنه سيطعن على مذكرة الاعتقال الفرنسية.

وتغيّب رياض سلامة عن جلسة استجواب في باريس، اليوم، كانت مخصصة لمعرفة كيف راكم أصولا كبيرة في أوروبا، وفق ما أفاد محاميه.

ويشتبه المحققون الفرنسيون في أن سلامة راكم أصولا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي احتيالي معقّد، وإساءة استخدامه أموالا عامة لبنانية على نطاق واسع، وكان يُرجّح أن يؤدي مثوله أمام القاضية إلى توجيه اتّهامات إليه.