هل كانت إيران تتوقع الرد الباكستاني؟

اختارت باكستان أسلوبا مشابها لما اتبعته إيران بعد هجماتها الأخيرة على أهداف، قالت طهران إنها استهدفت جماعة بلوشية مناهضة لها، ومتورطة في شن هجمات دموية على عناصر الأمن مؤخرًا، وقال خبراء إن إيران لم تكن تتوقع هذا الرد السريع.

اللافت أن الحرس الثوري، أقوى مؤسسة عسكرية إيرانية، لم يكن يتوقع أن يواجه برد سريع وصارم في غضون أقل من 48 ساعة، وبهذه التطورات، وصل التوتر بين البلدين إلى المستوى الأكثر خطورة في العقود الأخيرة.

واستخدم الجيش الباكستاني في هجوم على أهداف لـ"إرهابيين"، حسب قوله، "الصواريخ والقذائف وجميع أنواع الطائرات بدون طيار، بما في ذلك الطائرات الانتحارية"، مؤكداً أنه تم استهداف المخابئ التي تستخدمها "المنظمات الإرهابية"، بما في ذلك جيش تحرير بلوشستان وجبهة تحرير بلوشستان.

وأحد الاختلافات هو نوع تنفيذ العملية، فقد ذكرت وكالة الاستخبارات الباكستانية أن الطائرات المقاتلة الباكستانية دخلت الأراضي الإيرانية على عمق 50 كيلومترًا، لكن مسؤولي وزارة الداخلية الإيرانية قالوا إنهم نفذوا عملياتهم عند النقطة الحدودية.

وعلى وقع هذه التوترات، دعت دول إلى ضرورة تجنب التصعيد بين طهران وإسلام آباد واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية، فيما طرحت دول الوساطة بين البلدين لمنع انزلاق الأمور نحو مواجهة عسكرية واسعة.

وقال رئيس تحرير موقع الأخبار العاجلة الإيراني "أميد ملايي"، لموقع "إرم نيوز"، إن "الذي يميز العلاقات الدبلوماسية والعسكرية الجيدة بين إيران وباكستان هو التنسيق بين البلدين (اجتماع وزيري خارجية البلدين ليلة الهجوم على باكستان)

وأضاف ملايي أن "عمليات القصف المتبادلة تمت بالتنسيق بين الجانبين، وقد انتهت القصة الآن ولا حديث عن توتر للأوضاع على الحدود".

الدبلوماسية هي الأفضل

وفيما إذا كانت طهران على دراية بالرد من قبل إسلام آباد، قال مصدر إيراني مقرب من الخارجية الإيرانية، لموقع "إرم نيوز": "لم نكن على علم، وبعدما حصل علينا أن نحل المشاكل بالدبلوماسية، ونأمل ألا تكرر حكومة باكستان هذه القضية مرة أخرى".