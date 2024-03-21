مسؤولون يحثون بايدن على اتخاذ موقف "أكثر صرامة" مع إسرائيل‎

حث نحو 70 مسؤولاً ودبلوماسيا وعسكرياً أمريكياً سابقا، الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، على اتخاذ موقف أكثر صرامة من إسرائيل.

وطالبوا بايدن بتحذير إسرائيل من عواقب وخيمة إذا حرمت الفلسطينيين من الحقوق المدنية والاحتياجات الأساسية ووسعت النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، بحسب "رويترز".

وقالت المجموعة في رسالة مفتوحة إلى بايدن، "يجب على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لاتخاذ إجراءات ملموسة لمناهضة مثل هذه الممارسات بما في ذلك فرض قيود على تقديم المساعدة الأمريكية إسرائيل بما يتوافق مع القانون والسياسة الأمريكية".

وأضافت أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس ضرورية ومبررة، لكنها اتسمت بانتهاكات متكررة للقانون الدولي الذي يحظر القتل العشوائي واستخدام الأسلحة التي لا تسمح بالتمييز بين المسلحين والمدنيين".

ولفتت إلى أن "عشرات الآلاف من المدنيين في غزة قتلوا، أغلبهم من النساء والأطفال ولا يمكن تبرير عمليات قتل المدنيين بهذا الشكل وهذا الحجم".

وأكدت المجموعة بأنها "تدعم بقوة دعوة بايدن لهدنة فورية لمدة 6 أسابيع على الأقل، وإنشاء نظام موثوق لتوصيل المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن"، داعية الجيش الإسرائيلي إلى "تطبيق قواعد اشتباك تتوافق مع القانون الدولي".

ومن بين الموقعين أكثر من 10 سفراء سابقين، بالإضافة إلى مسؤولين متقاعدين وسابقين من وزارة الخارجية والبنتاغون والاستخبارات والبيت الأبيض، بما في ذلك أنتوني ليك مستشار الأمن القومي للرئيس الأسبق بيل كلينتون.

وعكست الرسالة الاستياء المتزايد في الولايات المتحدة إزاء العمليات الإسرائيلية ضد مسلحي حركة حماس في قطاع غزة التي بدأتها إسرائيل في أعقاب هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول على جنوب إسرائيل.

وأدت العمليات الإسرائيلية إلى تدمير مناطق شاسعة من غزة وأسفرت وفقاً للسلطات الصحية في القطاع عن مقتل ما يقرب من 32 ألف فلسطيني.