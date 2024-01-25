حظر طالبان لزراعة الأفيون يثير مخاوف أوروبا من "الفنتانيل"

توقع تقرير أوروبي أن يؤدي قرار حركة طالبان، حظر إنتاج الأفيون في أفغانستان، إلى فجوة تؤدي إلى تغيرات في الاستهلاك، مثل زيادة الطلب على المخدرات المصنعة مثل الفنتانيل، في السوق الأوروبية.

وبحسب تقرير لمركز المراقبة الأوروبي للمخدرات والإدمان "EMCDDA" نشره موقع "إنفوباي" الإخباري، دعا خبراء إلى تعزيز مكافحة التهريب، وتحسين التعاون الدولي والاستثمار في الهيئات المتخصصة لمواجهة هذه الظاهرة.

ويقدر التقرير أن 60.4 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يستخدمون المواد الأفيونية للاستخدام غير الطبي، بينما في أوروبا، يظل الهيروين هو المخدر الأكثر استخدامًا من هذا النوع.