في عيد ميلاد كيم.. كوريا الشمالية تتوجه بطلب غريب من مواطنيها

طلبت كوريا الشمالية من مواطنيها أداء قسم الولاء للزعيم كيم جونج أون، في عيد ميلاده الأربعين، للمرة الأولى منذ توليه للسطلة قبل 13 سنة. وفق وكالة "رويترز".

وقال معهد أبحاث كوري جنوبي، إن كوريا الشمالية طلبت من مواطنيها أداء قسم الولاء للزعيم كيم جونج أون في عيد ميلاده، وذلك للمرة الأولى منذ توليه السلطة في عام 2011 وسط خطوات أخرى تتخذها الدولة لتعزيز قبضته على السلطة.

ونشر معهد تنمية الجنوب والشمال (إس.إيه.إن.دي)، ومقره سول، صورا يوم الجمعة لمراسم أداء القسم، وقال إنه حدث فيما يعتقد يوم عيد ميلاد كيم الأربعين في الثامن من يناير/ كانون الثاني. ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق بشكل مستقل بشأن أداء القسم.