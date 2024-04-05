دول أفريقية تواجه التضخم والعقوبات بالذهب

تتطلع دول أفريقية منتجة للذهب إلى استثمار هذا المعدن الثمين كملاذ آمن لها في ظل الصعوبات الاقتصادية والعقوبات التي تواجهها، ومع الارتفاع اللافت لأسعار الذهب.

وتقول إذاعة فرنسا الدولية، في تقرير لها، إنه مع ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها، يحاول اللاعبون الأفارقة الاستفادة من هذه المكاسب الهامة، لا سيما أن أسعار الذهب وصلت إلى أعلى مستوياتها التاريخية أمس الخميس 4 أبريل.

وتجاوز ثمن الأوقية 2300 دولار، وهذا رقم قياسي جديد للمعدن الثمين الذي قفز سعره بنسبة 15% هذا العام.

وأوضح التقرير أنه في ظل "السقوط الحر" لأسعار العملات والتضخم وفرض العقوبات التي تواجهها بعض الأنظمة الأفريقية يقدم الذهب نفسه كبديل، خاصة في الدول المنتجة.

وفي هذا السياق، أطلق البنك المركزي في زيمبابوي مؤخرًا عملة رقمية مدعومة بالذهب. وفي عام 2022، قررت البلاد بالفعل إصدار عملات ذهبية لمحاولة مواجهة التضخم.

ومن جانبها تبحث بوركينا فاسو، التي تضررت بسبب العقوبات، عن سبل جديدة لتحريك اقتصادها، وتتطلع السلطات الانتقالية بشكل خاص إلى الفرص التي يتيحها احتياطيها من الذهب.