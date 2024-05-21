تزامنا مع تشييع رئيسي.. اجتماع لمجلس الخبراء الإيراني

بالتزامن مع بدء مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه في مدينة تبريز، اليوم الثلاثاء، عقد مجلس خبراء القيادة جلسة بحضور الرئيس المؤقت محمد مخبر.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فإن الجلسة حضرها أيضا أمين مجلس صیانة الدستور آیة الله أحمد جنتي، ورئيس مجلس الشوري محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية محسني ايجئي، وعدد من وزراء الحكومة.

ويتألف مجلس خبراء القيادة، المنوط به اختيار قيادات البلاد ومراقبة أدائها، من 88 من "المجتهدين المؤهلين الذين لهم مهام جسيمة في هيكل الجمهورية الإيرانية"، ومدة ولايته ثماني سنوات، ويتم انتخاب أعضائه من قبل الشعب.

وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت، الاثنين، وفاة رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان ومرافقين لهما، إثر تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقلهم خلال عودتها من خودافرين إلى تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية وسط ظروف جوية سيئة.