روسيا حاضرة بقوة.. ماذا تحمل زيارة الرئيس الصيني إلى فرنسا؟

بمناسبة مرور 60 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والصين، يجري الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارة دولة إلى فرنسا، يومي 6 و7 مايو/أيار، في المقابل، تعتبر باريس أن السبب الرئيس للزيارة سياسي، لمناقشة الصراع في أوكرانيا والتوترات الإقليمية وتعزيز الاستثمارات.. فما الملفات المطروحة على الطاولة والسبب الرئيس لتلك الزيارة؟ وهل يمكن لفرنسا إقناع الرئيس الصيني بالنأي بنفسه عن فلاديمير بوتين؟

خلال زيارته للصين، في أبريل/نيسان 2023، دعا إيمانويل ماكرون شي جين بينغ إلى "إعادة روسيا إلى صوابها" فيما يتعلق بأوكرانيا "والجميع إلى طاولة المفاوضات".

لكن التقدم الدبلوماسي الذي توقعته باريس على الجبهة الروسية الأوكرانية توقف عند هذا الحد، وفي السياق، قال مصدر دبلوماسي فرنسي لـ"إرم نيوز": "علينا أن نستمر في إشراك الصين، التي تعتبر، من الناحية الموضوعية، الفاعل الدولي الذي يمتلك أهم أدوات تغيير حسابات موسكو، والتي تظل حليفها الرئيس، مع الاعتراف بأنه لا ينبغي لنا أن نتوقع تصعيدًا كبيرًا أو نقطة التحول بين عشية وضحاها".

وزيارة الرئيس الصيني، إلى أوروبا الأولى له منذ جائحة كوفيد-19، التي شهدت قطع العملاق الآسيوي العديد من التفاعلات مع بقية العالم لفترة طويلة، وفقًا للخبراء للمراقبين.