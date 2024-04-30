بصاروخ يصعب اعتراضه.. قصف روسي عنيف على أوديسا الأوكرانية‎

أفاد مسؤولون محليون بمقتل 4 أشخاص وإصابة 28 آخرين في هجوم صاروخي شنته روسيا على مبنى تعليمي بمدينة أوديسا على ساحل البحر الأسود، الاثنين.

وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا على تطبيق تيليجرام إن 4 من المصابين في حالة حرجة ويتلقون علاجاً طارئاً، موضحاً أن من بين المصابين طفلان وامرأة.

وأظهرت صور نشرت على الإنترنت دخانا يتصاعد من مبنى مزخرف على مقربة من البحر اشتعلت فيه النيران. وأظهرت لقطات مصورة لم يتسن التحقق منها بعد، أشخاصا يتلقون العلاج في الشارع بجوار برك من الدماء.

وقال المتحدث باسم البحرية الأوكرانية في منشور على تيليجرام إن روسيا نفذت الهجوم بصاروخ باليستي من طراز "إسكندر-إم" برأس حربي عنقودي، وهي صواريخ يُصعب اعتراضها.

وذكرت هيئة البث العامة الأوكرانية أن سقف المبنى الذي يوصف بأنه أكاديمية للقانون كاد أن يدمر، مضيفة أن رئيس الأكاديمية سيرهي كيفالكوف، العضو السابق في البرلمان، من بين المصابين.

وتشن روسيا مراراً هجمات على أوديسا بالصواريخ والطائرات مسيّرة، وخاصة البنية التحتية للموانئ.