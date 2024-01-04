يشتبه بأنه "معاد لليهود".. حريق في متجر أطعمة في تورونتو

تعرض متجر للأطعمة الجاهزة، مملوك من قِبل يهودي في تورونتو، لحريق أمس الأربعاء، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا في جريمة كراهية.

وفي ساعة مبكرة الأربعاء، أُبلغ جهاز الإطفاء باندلاع حريق داخل المتجر "إنترناشونال ديليكاتسن فودز" الواقع في شمال أكبر مدن كندا.

ولم يُصب أحد في الحريق بحسب تقارير وسائل إعلام في تورونتو. وكان كُتب على أبواب المؤسسة شعار "فلسطين حرة".