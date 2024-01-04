يشتبه بأنه "معاد لليهود".. حريق في متجر أطعمة في تورونتو
تعرض متجر للأطعمة الجاهزة، مملوك من قِبل يهودي في تورونتو، لحريق أمس الأربعاء، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا في جريمة كراهية.
وفي ساعة مبكرة الأربعاء، أُبلغ جهاز الإطفاء باندلاع حريق داخل المتجر "إنترناشونال ديليكاتسن فودز" الواقع في شمال أكبر مدن كندا.
ولم يُصب أحد في الحريق بحسب تقارير وسائل إعلام في تورونتو. وكان كُتب على أبواب المؤسسة شعار "فلسطين حرة".
وقالت المسؤولة في شرطة تورونتو بولين غراي "إنه عمل إجرامي، عنيف ومستهدف ومنظم. سنسخّر كل الموارد المتاحة للتحقيق وتوقيف ومحاكمة المسؤولين عن ذلك".
وكتبت رئيسة بلدية تورونتو أوليفيا تشاو على منصة إكس، إن "أعمال معاداة السامية والكراهية والعنف غير مرحب بها هنا".
وكانت شرطة تورونتو أعلنت نهاية تشرين الثاني/نوفمبر تسجيل زيادة كبيرة في جرائم الكراهية في المدينة، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بقطاع غزة في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر.