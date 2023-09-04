عضو كنيست يطالب اليونسكو بعدم إدراج مدينة أريحا على أنها في فلسطين
طالب عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب الليكود "دان الوُز" منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بمنع إدراج مدينة أريحا القديمة على أنها تقع في دولة فلسطين.
وبحسب تقرير لصحيفة "JNS" العبرية، نشرته أمس الأحد، بعث "الوُز" وهو عضو في مجموعة "أرض إسرائيل" إلى المديرة العامة لليونسكو "أودري أزولاي" طالبا منها منع هذا الإدراج.
واستبق عضو الكنيست في مطلبه الذي وجهه إلى اليونسكو، نية محتملة للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو بالتصويت لصالح الخطوة في جلستها التي ستعقد في العاصمة السعودية الرياض هذا الشهر.
ووفقاً للصحيفة، فإن "الوُز" اعتبر أن قرارات سابقة لليونسكو "تتعلق بمدينة الخليل وبالحرم القدسي" أدت إلى الإضرار بالعلاقات ما بين إسرائيل والمنظمة.
وكتب "الوُز" على موقع "إكس"، تويتر سابقا، أن السلطة الفلسطينية تعمل بطريقة ممنهجة لمحو جميع الروابط التي تربط الشعب اليهودي بـ "أرض إسرائيل".
وأضاف أن "إصدار قرار يسند أريحا إلى فلسطين سيشكل تدخلا سافرا من قبل اليونسكو في صراع ليس من دورها التدخل فيه".
ونقلت عنه الصحيفة قوله "إن أريحا أولا وقبل كل شيء مدينة لها أهمية توراتية وإنجيلية وإن طمس هذه الحقيقة يشكل إهانة لملايين اليهود والمسيحيين حول العالم".
المصدر: صحيفة "JNS" العبرية.