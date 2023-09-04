عضو كنيست يطالب اليونسكو بعدم إدراج مدينة أريحا على أنها في فلسطين

طالب عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب الليكود "دان الوُز" منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بمنع إدراج مدينة أريحا القديمة على أنها تقع في دولة فلسطين.

وبحسب تقرير لصحيفة "JNS" العبرية، نشرته أمس الأحد، بعث "الوُز" وهو عضو في مجموعة "أرض إسرائيل" إلى المديرة العامة لليونسكو "أودري أزولاي" طالبا منها منع هذا الإدراج.

واستبق عضو الكنيست في مطلبه الذي وجهه إلى اليونسكو، نية محتملة للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو بالتصويت لصالح الخطوة في جلستها التي ستعقد في العاصمة السعودية الرياض هذا الشهر.