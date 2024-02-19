توقعات بحصول أوكرانيا على أولى مقاتلات F16 الغربية في يونيو

نقلت مجلة "فورين بوليسي"، الأحد، عن مصدرين غربيين قولهما إن أوكرانيا في طريقها للحصول على أولى طائرات F16 المقاتلة أمريكية الصنع، في يونيو/ حزيران المقبل.

وأشارت المجلة إلى أن مسؤولين غربيين كشفوا عن معلومات بشأن تزويد أوكرانيا بالمقاتلات لصحفيين خلال مشاركتهم في "مؤتمر ميونخ الأمني".

وقال أرفيداس أنوساوسكاس وزير الدفاع الليتواني معلقاً على الأمر: "أعتقد أننا سنراها في أوكرانيا في يونيو"، مستشهداً بجدول زمني أكده مسؤول أوروبي آخر كان حاضراً في ميونيخ، بحسب المجلة.

وذكرت مصادر إعلامية غربية أن اجتماعاً ضم كبير ضباط المخابرات الأوكرانية مع الشركاء، تناول القضايا المتعلقة بالجانب الفني، وكذلك عملية النقل وجاهزية البنية التحتية وصيانة هذه الطائرات.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت إنهاء تدريب أول دفعة من الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات F16 الأمريكية في الدنمارك، تحت إشراف القوات الجوية البريطانية.