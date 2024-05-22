الإيرانيون يتداولون "صورة" تظهر أعمال حفر قبر "رئيسي"
تداول نشطاء إيرانيون على نحو واسع صورة، كانت قد نشرتها وكالات أنباء محلية، تُظهر أعمال حفر القبر الذي سيوارى فيه جثمان الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الثرى.
وينهي الإيرانيون وداع رئيسهم إبراهيم رئيسي، الذي لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة مروحية، الخميس المقبل، بعد إقامة مراسم تشييع في مسقط رأسه في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان رضوي.
وقال رجل الدين الشيعي أحمد مروي، رئيس "العتبة الرضوية"، إن "رئيسي كان يتمنى أن يدفن في مرقد الإمام، لهذا قررنا دفنه هناك".
وتضم المدينة "مرقد الإمام علي بن موسى الرضا" ثامن الأئمة لدى الشيعة، وهي مسقط رأس رئيسي، ولديه هناك منزل، كما يعيش فيها شقيقه ووالدته بالإضافة إلى اثنتين من شقيقاته.
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن رئيسي أوصى بدفنه في هذا المكان.
وكان رئيسي ثاني شخصية بعد الثورة عام 1979 تتولى مسؤولية "العتبة الرضوية".
وفي سياق متصل، سيتم صباح الخميس دفن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في مدينة شهر ري جنوبي العاصمة طهران.
وجرت صباح الثلاثاء مراسم تشييع جثمان رئيسي والوفد الذي قُتل معه، إذ جرى نقل الجثمان إلى العاصمة طهران وبعدها إلى محافظة قم وسط إيران.