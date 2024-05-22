الإيرانيون يتداولون "صورة" تظهر أعمال حفر قبر "رئيسي"

تداول نشطاء إيرانيون على نحو واسع صورة، كانت قد نشرتها وكالات أنباء محلية، تُظهر أعمال حفر القبر الذي سيوارى فيه جثمان الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الثرى.

وينهي الإيرانيون وداع رئيسهم إبراهيم رئيسي، الذي لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة مروحية، الخميس المقبل، بعد إقامة مراسم تشييع في مسقط رأسه في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان رضوي.

وقال رجل الدين الشيعي أحمد مروي، رئيس "العتبة الرضوية"، إن "رئيسي كان يتمنى أن يدفن في مرقد الإمام، لهذا قررنا دفنه هناك".