ترامب أم بايدن؟ إيلون ماسك يكشف حقيقة تبرعه لمرشحي الرئاسة الأمريكية

كشف الملياردير الأمريكي الشهير إيلون ماسك، حقيقة نيته التبرع لأحد مرشحي الرئاسة في الانتخابات الأمريكية المقبلة، خاصة بعد حضوره اجتماعاً للمانحين برفقة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأكد مصدر أن ترامب التقى وماسك مع مجموعة صغيرة من الأشخاص الآخرين في فلوريدا خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث سعى الرئيس السابق إلى اجتذاب أموال لحملته.

وأكد ماسك، الأربعاء، أنه لن يتبرع بأموال للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب أو الرئيس الديمقراطي جو بايدن، في انتخابات هذا العام.

وفي منشور على منصته "إكس" للتواصل الاجتماعي، قال ماسك "لأكن واضحاً، لن أتبرع بالمال لأي من المرشحين لمنصب رئيس الولايات المتحدة".