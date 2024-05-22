مصادر: "قوارير دماء" أُرسلت للجنة الحزب الجمهوري في الكونغرس
عثرت الأجهزة الأمنية في أمريكا، اليوم الأربعاء، على مادة "مريبة" قرب مبنى الكابيتول "الكونغرس"، وفي منطقة يقع بها مقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وذكرت شبكة "إن.بي.سي" الإخبارية نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن قوارير بها دماء أرسلت للجنة، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.
من جهتها، قالت شرطة الكابيتول في بيان نقلته "رويترز"، إنها تحقق في مادة مثيرة للريبة، عُثر عليها في شارع قريب من مبنى الكونغرس، وفي منطقة يقع بها مقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.
وأضافت في بيانها أن السلطات أغلقت شارع فيرست ستريت جنوب شرق بين الشارعين (سي) و(دي) ووجهت الموظفين وغيرهم من الأفراد بتجنب المنطقة.
ومقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري من بين المباني الموجودة هناك.