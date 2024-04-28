اعتقالات جديدة تطال طلاب في جامعات أمريكية تضامنوا مع غزة (صور)

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على محتجين مؤيدين للفلسطينيين في عدد من الجامعات أمس السبت حيث تعهد النشطاء بمواصلة الحركة الساعية إلى وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس من بين مطالب أخرى.

وقالت إدارة شرطة جامعة إنديانا في بلومنجتون في بيان نقلته رويترز إنه تم اعتقال 23 محتجا هناك.

وامتدت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين إلى حرم الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأججتها الاعتقالات الجماعية لأكثر من 100 شخص في حرم جامعة كولومبيا الأسبوع الماضي.