روسيا تسلم أوكرانيا 32 أسير حرب وجثمان متطوع إسرائيلي

أعلن مسؤول أوكراني كبير، اليوم الثلاثاء، أن روسيا أطلقت سراح 32 أسير حرب، وسلّمت جثمان متطوع إسرائيلي، في عملية تبادل أسرى بين البلدين، رغم التصعيد واتساع دائرة المواجهات خلال الأيام الماضية.

وكتب أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، في منشور على تطبيق تيليغرام: "كان من بين المحررين ضباط ورقباء وجنود من القوات المسلحة (الأوكرانية)".

وأشار المسؤول الأوكراني إلى أن جميع الأسرى المحررين كانوا يؤدون الخدمة في مواقع قتال محتدم على الجبهات، وأن الكثيرين منهم كانوا في عداد المفقودين.

من جهة أخرى قال يرماك إن أوكرانيا "تسلمت أيضًا جثمان المواطن الإسرائيلي دمترو فيكا، الذي تطوع للقتال إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية".