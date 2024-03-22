"تروث سوشيال" تساعد ترامب على تجاوز عقباته المالية

يُسابق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الزمن لحماية ثروته مع ظهور بوادر مكاسب جديدة ترتبط بـ"تروث سوشيال"، قد تُغير المعادلة، وفق تقرير أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وتتعرض موارد ترامب المالية الشخصية وصندوق حملته الانتخابية لضغوط، إذ يواجه حُكمًا ضده بقيمة 454 مليون دولار في قضية احتيال مدني، وجد فيها القاضي أن ترامب ضخم أصوله لتحقيق مكاسب مالية لأعوام.

وإذا لم تحكم محكمة الاستئناف قريبًا لصالح ترامب، ستبدأ المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، وهي ديمقراطية رفعت القضية، في محاولة لمصادرة أصوله يوم الإثنين المقبل.

ومن جانب آخر، تواجه حملة ترامب الانتخابية لرئاسيات عام 2024، كمرشح يمثل الجمهوريين، نقصًا بالتبرعات، بُحكم أنها جمعت 74.4 مليون دولار فقط، وتم استنزاف 53 مليون دولار منها كنفقات قانونية، مقارنة مع 155 مليون دولار جمعتها حملة الرئيس الحالي جو بايدن، وفق الصحيفة.