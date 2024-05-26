ماكرون في ألمانيا.. صفحة جديدة بين "عملاقي الاتحاد الأوروبي"

بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد، زيارة رسمية إلى ألمانيا، تستمر ثلاثة أيام، هي الأولى من نوعها لرئيس فرنسي إلى برلين منذ 24 عاما.

وتأتي الزيارة التي تتضمن عدة محطات واجتماعات بين وفدين حكوميين من البلدين، قبل أسبوعين من إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي، وسط مساعٍ من أكبر قوتين في الاتحاد لإظهار الوحدة والتقارب قبل هذا الموعد الانتخابي.

وتمثل ألمانيا وفرنسا الدولتيْن الأكثر ثقلا في البرلمان الأوروبي، وتستأثر الأولى بـ 96 مقعدا، بينما يمثل فرنسا 86 نائبا في هذا البرلمان.

وزيارة ماكرون التي تشمل العاصمة الألمانية برلين ومدينة دريسدن في الشرق ومونستر في الغرب هي الأولى الرسمية التي يقوم بها رئيس فرنسي إلى ألمانيا منذ زيارة الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك عام 2000.

وتحظى الزيارة بمتابعة واهتمام باعتبارها دلالة على سلامة العلاقات الألمانية الفرنسية التي تحرك عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي، في وقت تواجه فيه أوروبا تحديات كبرى منها حرب أوكرانيا واحتمالات فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية في انتخابات نوفمبر المقبل.