"رعاية المسنين".. ترامب يسدد لكمة جديدة لبايدن

لا يزال المرشح الجمهوري لمنصب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقود حرب إعلانات، تُركّز على تسديد لكمات لنقطة ضعف لدى منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، تتمثل بسنه الكبيرة.

إذ نشر ترامب فيديو جديدًا يظهر بايدن، ضائعًا ومرتبكًا، وهو يدخل إلى دار رعاية المسنين.

الإعلان الذي حمل عنوان "الملائكة الزائرة"، يأتي بعد أن ضل بايدن طريقه مرة أخرى، خلال حفل انتخابي أمام عشرات من المؤيدين في ميشيغان، يوم الخميس الماضي.