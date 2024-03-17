"رعاية المسنين".. ترامب يسدد لكمة جديدة لبايدن
لا يزال المرشح الجمهوري لمنصب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقود حرب إعلانات، تُركّز على تسديد لكمات لنقطة ضعف لدى منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، تتمثل بسنه الكبيرة.
إذ نشر ترامب فيديو جديدًا يظهر بايدن، ضائعًا ومرتبكًا، وهو يدخل إلى دار رعاية المسنين.
الإعلان الذي حمل عنوان "الملائكة الزائرة"، يأتي بعد أن ضل بايدن طريقه مرة أخرى، خلال حفل انتخابي أمام عشرات من المؤيدين في ميشيغان، يوم الخميس الماضي.
كان ترامب أصدر إعلانًا مشابهًا في فبراير ظهر فيه جو بايدن، ونانسي بيلوسي الثمانينية.
وخلال الفيديو، ظهر جو بايدن وبيلوسي وكل منهما ممسك بيد الآخر يتنقلان عبر المدرج في سان فرانسيسكو مثل مرضى دار رعاية المسنين.
في حساب ترامب على إنستغرام، وعبر فيديو معدّل، نشر المقطع الذي يظهر اثنين ممن أعمارهم في الثمانين وهما يتجهان نحو دار رعاية للمسنين، قبل أن يختفيا من الشاشة. وطوال الفيديو، تم تشغيل أغنية "Visiting Angels" في الخلفية.
كما نشر ترامب، فيما سبق، مقطع فيديو آخر، عُدّ بأنه تنمر واضح بل سخرية ممن يعانون التأتأة؛ إذ سخر ترامب من تلعثم خصمه في الانتخابات الرئاسية، بشكل وصف بالمهين وذلك خلال تجمع انتخابي، مقلّدًا طريقة حديث بايدن: "س س س سأوحد البلاد".