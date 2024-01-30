"واشنطن بوست": أمريكا سترد على إيران خارج أراضيها

توقعت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن ترد إدارة بايدن على الهجوم الذي استهدف القاعدة الأمريكية في سوريا بضرب أهداف تابعة لطهران خارج الأراضي الإيرانية.

وكان الهجوم على القاعدة الأمريكية في سوريا أودى بحياة 3 جنود وإصابة 34 آخرين على الأقل.

وقالت الخبيرة السياسية سانام فاكيل من مؤسسة "كاثام هاوس" البريطانية للأبحاث لـ"واشنطن بوست": إن "واشنطن سترد على الهجوم الذي استهدف القاعدة الأمريكية في سوريا، بتوجيه (ضربات جراحية) لأهداف وأصول تابعة لإيران خارج الأراضي الإيرانية".

وسلطت الصحيفة الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه واشنطن في مسعاها لاحتواء العنف في الشرق الأوسط ، مشيرًة إلى أن أي خطأ يمكن أن يؤدي إلى توريط واشنطن وحلفائها بشكل أعمق في حرب مع إيران وميلشياتها في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولَين لم يكشفا هويتهما، أن مخاوف الإدارة الأمريكية من التصعيد الإقليمي زادت حدّتها خلال الأسابيع الأخيرة، وقادت إلى بذل جهود دبلوماسية جديدة لإعادة إسرائيل وحماس إلى طاولة المفاوضات، إذْ شرع المسؤولون الأمريكيون يُكثّفون الضغوط على الطرفين للتوصل إلى اتفاق لا سيما مع تصاعد وتيرة الهجمات في البحر الأحمر، ورد الولايات المتحدة عليها من خلال قصف أهداف لميليشيا الحوثي في اليمن.

وبيَّنت الصحيفة أن الاقتراح الذي تدرسه حماس وإسرائيل الآن، يدعو إلى وقف طويل للقتال وإطلاق سراح الرهائن على مراحل.. إذ يأمل المسؤولون الأمريكيون أن يفضي الاتفاق إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ورغم تفاوض واشنطن مع الحكومة العراقية بشأن انسحاب قواتها من العراق، قالت الصحيفة إن الميليشيات المدعومة من إيران تظهر استعدادها لمواصلة حملتها ضد الأمريكيين بل وحتى تصعيدها.