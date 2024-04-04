"فورين أفيرز": تصعيد الهجمات ضد أهداف إيرانية قد يأتي بنتائج عكسية

وأضافت الكاتبة أن إسرائيل لم تبدأ حملتها ضد الأهداف المرتبطة بإيران في سوريا منذ هجمات السابع من أكتوبر رغم أنها تكثفت بعد ذلك التاريخ، حيث انخرطت إسرائيل فيما أطلق عليه خبراء أمنيون إسرائيليون اسم "حملة ما بين الحروب" في سوريا لأكثر من عقد من الزمن، كجزء من جهد متواصل لإضعاف الميليشيات المرتبطة بإيران.

وأشارت إلى أن حجم وطبيعة الهجمات الإسرائيلية تحول على مر السنين من التركيز على ضرب مواقع نقل الأسلحة والذخيرة الإيرانية إلى رفع وتيرة استهداف وقتل قادة العمليات والاستخبارات الرئيسيين في إيران، بما في ذلك كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين.

وتابعت: "منذ بداية الحرب في غزة، قتلت إسرائيل كبار قادة ميليشيا حزب الله في لبنان وما لا يقل عن 150 من مقاتلي ميليشيا حزب الله، ردًّا على هجمات الحزب المتعددة بالطائرات بدون طيار والصواريخ المضادة للدبابات على شمال إسرائيل".

وحذرت الكاتبة من أنه وعلى الرغم من أن إسرائيل دأبت في السابق على ضرب أهداف إيرانية في سوريا منذ سنوات، إلا أن هجماتها التي تنفذها منذ السابع من أكتوبر تأتي في توقيت تكون فيه المنطقة بأكملها على حافة الهاوية.

ورأت الكاتبة أن أي هدوء في أعمال العنف في المنطقة من المرجح أن يكون مؤقتاً في ظل استمرار إراقة الدماء والكارثة الإنسانية في غزة.

وأردفت: "وفي هذه البيئة الخطيرة، هناك خطر متزايد من أن تؤدي الضربات الإسرائيلية على أهداف إيرانية إلى نتائج عكسية".

وتساءلت الكاتبة عما يدفع نتنياهو وحكومة الحرب على تكثيف الحملة الإقليمية ضد أهداف إيرانية في ضوء التقلبات الإقليمية المتزايدة، وخصوصا في ضوء رغبة الولايات المتحدة القوية في احتواء الحرب على غزة وتجنب المواجهة المباشرة مع إيران، وهو ما يفضله أيضا جيران إسرائيل العرب، حسب الكاتبة.

وفي هذا الصدد تقول الكاتبة: "بعد مرور ستة أشهر على الحرب تضاعف إسرائيل حملتها الإقليمية، وهذا هو الامتداد المنطقي لما سماه نفتالي بينيت وزير التعليم الإسرائيلي السابق عام 2018 "بعقيدة الأخطبوط"، حيث تعتقد إسرائيل أنها بحاجة إلى مواجهة إيران بشكل مباشر، وليس فقط ملاحقة وكلائها الذين يعملون كمخالب لأعدائها في جميع أنحاء المنطقة".

نمر من ورق

وتقول الكاتبة، إن بعض المراقبين يعتقدون أن إسرائيل تحاول استفزاز إيران ودفعها إلى الحرب، ولكن ربما يكون هناك منطق معاكس.