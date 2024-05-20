إيران.. 3 قتلى من الشرطة في اشتباك مع مسلح بطهران
قتل 3 من عناصر الشرطة الإيرانية خلال اشتباك مع مسلح بمنطقة نارمك في العاصمة طهران، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الطلبة "إيسنا"، يوم الاثنين.
ونقلت الوكالة عن بيان لمركز معلومات شرطة طهران قوله، إنه "في حادث إطلاق النار الليلة الماضية، قُتل ثلاثة عناصر من الشرطة في طهران، وهم النقيب مسعود كرمي، وإحسان منشيزادكان، والرقيب أول فرزاد روزباهاني".
وبحسب البيان، أطلق شخص "مسلح مشبوه" النار على قوات الشرطة ويبلغ من العمر نحو 25 عاما، وقُتل المسلح أيضا في تبادل إطلاق النار.