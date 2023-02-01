أرمينيا تطالب روسيا بـ"تدابير ضرورية" لفتح ممر يربطها بناغورني قره باغ

دعا رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى اتخاذ "تدابير ضرورية" للمساعدة في فتح طريق حيوي "ممر لاتشين" لتوصيل الإمدادات إلى إقليم ناغورني قره باغ، الذي تتنازع عليه باكو ويريفان.

ومنذُ منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، يتظاهر أذربيجانيون يقدّمون أنفسهم على أنهم مدافعون عن البيئة احتجاجًا على مناجم غير قانونية ويغلقون طريقًا حيويًا يربط أرمينيا بناغورني قره باغ، الذي يسكنه أرمن.

ونتيجة لذلك، يواجه الجيب الانفصالي الذي يضم نحو 120 ألف نسمة، انقطاعًا في الكهرباء والإنترنت، إضافة إلى مشاكل تدفئة، ويعاني من شح في الأغذية والأدوية والوقود.

واتّهمت أرمينيا في هذا الإطار مرات عدة جنود حفظ السلام الروس المنتشرين في ناغورني قره باغ، "بعدم القيام بما يكفي لمنع إغلاق الطريق".