خبير أوروبي: مقترح ماكرون بإرسال قوات إلى أوكرانيا ينذر بتصعيد نووي

حذّر الخبير السويسري في الشؤون الدولية، جيل إيمانويل جاكيه، من عواقب دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون لإرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا المقترح قد يؤدي إلى "تصعيد نووي" بين حلف الناتو وروسيا.

وأقر ماكرون، أمس الإثنين، في باريس، في ختام مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا نظمته فرنسا، بعدم وجود "إجماع اليوم لإرسال قوات على الأرض"، لكنه أضاف: "ينبغي عدم استبعاد أي شيء. سنفعل كل ما ينبغي حتى لا تتمكن روسيا من الانتصار في هذه الحرب".

وقال أستاذ العلوم السياسية في معهد جنيف للدبلوماسية، لـ"إرم نيوز"، إن تصريح ماكرون "خطير"، مشيرا إلى أن تدخل قوات من دول الناتو قد يؤدي إلى التصعيد والصراع المباشر مع روسيا.

وأضاف جاكيه، وهو أيضا باحث في معهد جنيف الدولي لأبحاث السلام: "يمكن أن يؤدي هذا الصراع المباشر أيضًا إلى تصعيد نووي في حالة غزو الناتو للأراضي الروسية، أو أراضي إحدى دول الناتو من قبل القوات الروسية".