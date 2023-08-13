الإكوادور تنقل زعيم عصابة هدد فيافيسينسيو إلى سجن شديد الحراسة (فيديو)

يخضع زعيم إحدى أقوى العصابات الإجرامية في البلاد والمتهم بتهديد مرشح رئاسي اغتيل لاحقا، لحراسة أمنية قصوى، عقب نقله إلى سجن آخر شديد الحراسة، وفق مسؤولين اكوادوريون اليوم.

ودخل نحو أربعة آلاف رجل أمن فجرا السجن رقم 8 في غواياكيل (جنوب غرب) حيث يحتجز منذ العام 2011 خوسيه أدولفو ماسياس زعيم عصابة "لوس تشونيروس" الملقب ب"فيتو" من أجل تأمين عملية نقله.

ونشرت السلطات لاحقا صورة ل"فيتو" ظهر فيها بملابسه الداخلية واضعا يديه على رأسه، وأخرى ممدا على الأرض مع عشرات السجناء الآخرين.