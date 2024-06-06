تلويح ماكرون بإرسال جنود إلى أوكرانيا يضعهم في دائرة الاستهداف الروسي

تسببت مواقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الحرب الروسية الأوكرانية بوضع الجنود الفرنسيين في دائرة الاستهداف الروسي، بحسب مراقبين.

يأتي ذلك في خضم المناقشات حول تهديدات روسيا باستهداف الجنود الفرنسيين، حال إرسال مدربين عسكريين فرنسيين إلى أوكرانيا.

الباحث السياسي الفرنسي رولاند لومباردي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة "أيكس مارسيليا" قال لـ"إرم نيوز" إن التصريحات الرسمية للرئيس ماكرون، باحتمالية إرسال قوات فرنسية لأوكرانيا، جعلت فرنسا موضع شبهة طوال الوقت حتى لو لم ترسل فعلا قوات، كما جعلت الجنود الفرنسيين هدفًا للجيش الروسي.

وأوضح أنه بعد الاتهامات الفرنسية بالتدخل الروسي، وتصريحات الكرملين بعدم استبعاد ضرب المدربين الفرنسيين الذين يجري التفاوض على إرسالهم بين باريس وكييف، فإن على فرنسا أن تراجع نفسها حتى لا تكون طرفًا في الصراع.

وأعلن ماكرون مرارا إمكانية إرسال قوات غربية لمساعدة كييف، ما أثار جدلا بين حلفائه وغضب روسيا.