مطالبات بمنع المتشددين الإيرانيين من دخول بريطانيا

دعا مركز أبحاث "Policy Exchange" البريطاني، حكومة المملكة المتحدة إلى التوقف عن إصدار التأشيرات لرجال الدين الإيرانيين المتشددين.

وذكر تقرير صادر عن المركز، أن مؤسسة خيرية في إنجلترا مثيرة للجدل تدعمها إيران تدعى "المركز الإسلامي"، تعد بمثابة "المركز العصبي" للوجود الإيراني في المملكة المتحدة، وأن طهران تستخدم المركز كقاعدة يمكن من خلالها "تقويض القيم" البريطانية.

وتابع: "يجب أن يكون هناك وقف فوري لإصدار التأشيرات لرجال الدين الإيرانيين المتشددين الذين يرغبون في العمل في المركز أو أي مؤسسات مرتبطة به".

وبحسب التقرير، فإن "أعدادًا متزايدة من رجال الدين الإيرانيين مُنحوا تأشيرات للانتقال إلى إنجلترا، إذ تم منح ما مجموعه 100 تأشيرة لشخصيات دينية إيرانية منذ العام 2005".

ويُسمح لهم بالدخول بموجب تأشيرة "عامل ديني"، صالحة لمدة عامين، أو تأشيرة وزير الدين التي تمتد إلى 3 سنوات وشهر واحد.

وبعد 5 سنوات، يحق للفرد التقدم بطلب للاستقرار بشكل دائم في المملكة المتحدة.