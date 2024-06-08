وثيقة تكشف الرؤية الأمريكية لما بعد الحرب في غزة

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، إنها حصلت على وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، تتضمن تصور الولايات المتحدة لما بعد الحرب في غزة.

وبحسب تقرير للصحيفة، فإن "الوثيقة التي حصلت عليها توضح بالتفصيل المبادئ التي تخطط الولايات المتحدة للتقدم بها عند تأمين وقف إطلاق النار في غزة، بما في ذلك الدولة الفلسطينية على خطوط 1967 على النحو المتوخى في مبادرة السلام العربية".

ونقلت عن مسؤول أمريكي قوله، إن وثيقة وزارة الخارجية التي تحمل عنوان "بيان مشترك بشأن مبادئ لدعم مستقبل السلام للإسرائيليين والفلسطينيين" حصلت على موافقة البيت الأبيض.

وأضاف أن "واشنطن تستخدمها كأساس لمواصلة المحادثات مع حلفائها العرب، بما في ذلك اجتماعات سيعقدها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مصر وقطر والأردن، مطلع الأسبوع المقبل".

وتشبه الوثيقة إلى حد كبير مبادئ ما بعد الحرب التي وضعها بلينكن في طوكيو في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، على الرغم من إجراء بعض الإضافات في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى مقابلة حلفائها العرب في منتصف الطريق.