صراع في الكونغرس.. ضبط الحدود مقابل تمويل أوكرانيا وإسرائيل

لا يسير الكونغرس الأمريكي على مسار واضح للوصول إلى الموافقة على تقديم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، وسط معارضة شديدة من داخل الحزب الجمهوري لصفقة أمن الحدود في مجلس الشيوخ، وفق ما ذكر موقع "ذا هيل" الأمريكي.

وبحسب تقرير للموقع، فإن "مجلس الشيوخ كشف عن مشروع قانون يجمع بين تبني إجراءات أمنية أكثر صرامة على الحدود، إلى جانب تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل، بالإضافة إلى المساعدات الخارجية الأوسع"، منوها إلى أنه "حتى قبل أن يجف الحبر على نص مشروع قانون مجلس الشيوخ، غرزت القيادة الجمهورية في مجلس النواب سكينًا فيه، معلنة عدم التصويت على حزمة المساعدات العسكرية في مجلس النواب".

وقال: "بدلا من ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أن مجلس النواب سيصوت على تقديم مليارات الدولارات لإسرائيل، وهو ما يعتبره البعض عنصرًا أقل إلحاحًا في حزمة مجلس الشيوخ، لكنه أيضًا الأكثر شعبية من الناحية السياسية داخل مؤتمر الحزب الجمهوري المنقسم".

وأضاف أنه "في المقابل، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع قانون مساعدات إسرائيل القائم بذاته من دون أوكرانيا وأمن الحدود، وأن فصل أجزاء من الحزمة المالية أو محاولة اتخاذ خطوة بعيدة المدى لفرض التصويت عليها ليس بالأمر السهل على الإطلاق؛ بسبب الخلاف الداخلي في كلا الحزبين".

وتابع أن "كلا الحزبين ينقسمان بشأن التغييرات في ملف أمن الحدود، إذ يشكو الليبراليون من أنهم متشددون للغاية مع المهاجرين، ويحتج المحافظون على أنهم ليسوا صارمين بما يكفي في هذا الملف، وهذه الشبكة المعقدة من المعارضة من مختلف الفصائل لمختلف بنود نص مشروع القانون، بالإضافة إلى الخلافات بين المجلسين حول الحزمة المالية أو النهج التدريجي، قللت من فرص تمكن الكونغرس من تمرير المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل في شكلها الحالي، ولا توجد خطة بديلة واضحة في هذا الشأن قد تكون أفضل من شكلها الحالي في ما يتعلق بتقديم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل".

وأفاد: "بالإضافة إلى تقديم 60 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا، و14.1 مليار دولار مساعدات لإسرائيل، فإن الصفقة تتضمن تخصيص 2.4 مليار دولار للاستجابة للصراع في البحر الأحمر، و10 مليارات دولار مساعدات إنسانية لأولئك الذين يعيشون في مناطق الصراع، بما في ذلك غزة وأوكرانيا، و4.8 مليار دولار مساعدات إنسانية لأوكرانيا، كما تشمل دعم الشركاء في منطقة المحيطين الهندي بمبلغ 4.8 مليار دولار ولدول مثل تايوان، و20.2 مليار دولار لتعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك".