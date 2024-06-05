ستورمي دانييلز: ارتديت سترة مضادة للرصاص خلال جلسات محاكمة ترامب

أكدت ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية ستورمي دانييلز أنها تلقت تهديدات "خطيرة" وأنها ارتدت "سترة مضادة للرصاص" خلال حضورها جلسات محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقالت دانييلز في حديث لمحطة تلفزيون "أي تي في 1" إنها اتخذت هذه الخطوة الوقائية اعتبارًا لطبيعة شخصية ترامب الذي لا يتردد في تحريض أنصاره على العنف، وفق تعبيرها.

وأوضحت دانييلز، التي حضرت عدة جلسات للإدلاء بشهادتها في ما يُعرف بقضية "أموال الصمت"، أنها تلقت تهديدات "خطيرة" ضدها وضد أسرتها.

وأضافت أنّ "الأمر لا يتعلق كثيرًا بدونالد ترمب، نحن إزاء رجل متهم بالتحريض على أعمال الشغب في الكابيتول يوم 6 يناير (2021) وتشجيع أتباعه على الرد بعنف" في إشارة إلى أحداث اقتحام مبنى الكابيتول التي يواجه فيها ترامب أيضًا اتهامات في سلسلة قضايا أخرى.