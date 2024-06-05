ستورمي دانييلز: ارتديت سترة مضادة للرصاص خلال جلسات محاكمة ترامب
أكدت ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية ستورمي دانييلز أنها تلقت تهديدات "خطيرة" وأنها ارتدت "سترة مضادة للرصاص" خلال حضورها جلسات محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وقالت دانييلز في حديث لمحطة تلفزيون "أي تي في 1" إنها اتخذت هذه الخطوة الوقائية اعتبارًا لطبيعة شخصية ترامب الذي لا يتردد في تحريض أنصاره على العنف، وفق تعبيرها.
وأوضحت دانييلز، التي حضرت عدة جلسات للإدلاء بشهادتها في ما يُعرف بقضية "أموال الصمت"، أنها تلقت تهديدات "خطيرة" ضدها وضد أسرتها.
وأضافت أنّ "الأمر لا يتعلق كثيرًا بدونالد ترمب، نحن إزاء رجل متهم بالتحريض على أعمال الشغب في الكابيتول يوم 6 يناير (2021) وتشجيع أتباعه على الرد بعنف" في إشارة إلى أحداث اقتحام مبنى الكابيتول التي يواجه فيها ترامب أيضًا اتهامات في سلسلة قضايا أخرى.
وتابعت الممثلة الأمريكية قولها "تلقيت بعض التهديدات الخطيرة بالقتل يوميًا، تهديدات ضد عائلتي وابنتي، وصورًا لأشياء مرعبة قالوا إنهم سيفعلونها بعائلتي أمامي.. وكان هناك بريد إلكتروني واحد على وجه الخصوص يبدو غريبًا وعرضته على بعض الأصدقاء المكلفين بإنفاذ القانون هنا في فلوريدا.
وأكدت دانييلز، التي كانت في قلب القضية، أنّ المكلفين بإنفاذ القانون نصحوها بارتداء "السترة المضادة للرصاص" خشية أن "يطلق شخص ما النار" عليها، وأنه "في هذه المرحلة يبقى كل شيء ممكنًا" بحسب تعبيرها.
وفي وقت سابق، دعت ستورمي إلى سجن المرشح الجمهوري، وقالت "أعتقد أنه يجب أن تصدر بحقه عقوبة بالسجن ويقدم الخدمة العامة للمحرومين أو أن يكون كيس ملاكمة في ملجأ للنساء"، وفق تعبيرها.