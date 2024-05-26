على أنغام الفلامنكو.. مدريد تندّد بفيديو إسرائيلي يسخر من مواقفها (فيديو)

وردت السفارة الإسرائيلية في مدريد على تعليقات روبليس في بيان نُشر، يوم أمس السبت، على موقع "إكس".

قالت السفارة: "نأسف لأن روبليس تؤيد الرواية الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة لمنظمة حماس الإرهابية، إسرائيل تقاتل في غزة وفقًا للقانون الدولي في حرب ضد حماس لم تبدأها أو تريدها، نتيجة للمذبحة غير المسبوقة التي ارتُكبت في السابع من أكتوبر العام الماضي".

وأعلنت إسبانيا، وأيرلندا، والنرويج، قبل أيام، أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية، في الـ28 من شهر مايو/أيار الجاري، وقالت إسرائيل إن ذلك يرقى إلى "مكافأة للإرهاب"، واستدعت سفراءها من عواصم الدول الثلاث.

وفي تصريحاتها في مقابلة تلفزيونية، يوم أمس السبت، قالت روبليس إن اعتراف مدريد بفلسطين ليس تحركًا ضد إسرائيل، لكنه يهدف إلى المساعدة في إنهاء العنف في غزة.