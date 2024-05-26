على أنغام الفلامنكو.. مدريد تندّد بفيديو إسرائيلي يسخر من مواقفها (فيديو)
ندد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بفيديو نشره نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووصفه بأنه "شائن ومثير للاشمئزاز".
ويشير الفيديو إلى أن حركة حماس الفلسطينية ممتنة لإسبانيا، وسط خلاف متزايد بين مدريد وإسرائيل بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".
والأسبوع الماضي، أعلنت إسبانيا أنها ستعترف بفلسطين كدولة، وفي الأيام القليلة الماضية أشار وزيران في الحكومة الإسبانية إلى وجود إبادة جماعية في غزة.
ويقول مقطع فيديو قصير نشره وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على منصة "إكس"، اليوم الأحد، "حماس: شكرًا إسبانيا".
ويظهر في الفيديو العلم الإسباني ثم رجل وامرأة يرقصان على أنغام موسيقى الفلامنكو، وتتخلل ذلك لقطات مصورة لمقاتلي حماس، وأشخاص يفرون خلال هجوم الحركة، في الـ7 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على جنوب إسرائيل.
وقال مانويل ألباريس، في مؤتمر صحفي في بروكسل، "لن نقع في الاستفزازات، الفيديو شائن، ومثير للاشمئزاز".
ومضى قائلًا: "إنها فضيحة لأن العالم كله، بما في ذلك زميلي في إسرائيل، يعلم أن إسبانيا أدانت تصرفات حماس منذ اللحظة الأولى، ومن الفظيع استخدام أحد رموز الثقافة الإسبانية".
وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجاريتا روبليس، يوم أمس السبت، إن الحرب في غزة هي "إبادة جماعية حقيقية"، مرددة بذلك تعليق نائبة رئيس الوزراء الإسباني، يولاندا دياث، التي وصفت الصراع، في الأسبوع الماضي، بأنه إبادة جماعية.
ورفضت إسرائيل بشدة الاتهامات، التي وجهتها لها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية بأنها ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، بذريعة أنها تعمل للدفاع عن نفسها، ومحاربة حركة حماس، التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي، وأمريكا، منظمة إرهابية.
وردت السفارة الإسرائيلية في مدريد على تعليقات روبليس في بيان نُشر، يوم أمس السبت، على موقع "إكس".
قالت السفارة: "نأسف لأن روبليس تؤيد الرواية الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة لمنظمة حماس الإرهابية، إسرائيل تقاتل في غزة وفقًا للقانون الدولي في حرب ضد حماس لم تبدأها أو تريدها، نتيجة للمذبحة غير المسبوقة التي ارتُكبت في السابع من أكتوبر العام الماضي".
وأعلنت إسبانيا، وأيرلندا، والنرويج، قبل أيام، أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية، في الـ28 من شهر مايو/أيار الجاري، وقالت إسرائيل إن ذلك يرقى إلى "مكافأة للإرهاب"، واستدعت سفراءها من عواصم الدول الثلاث.
وفي تصريحاتها في مقابلة تلفزيونية، يوم أمس السبت، قالت روبليس إن اعتراف مدريد بفلسطين ليس تحركًا ضد إسرائيل، لكنه يهدف إلى المساعدة في إنهاء العنف في غزة.