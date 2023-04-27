زاخاروفا: روسيا لا تعتبر تنفيذ اتفاق الحبوب مُرضياً

قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، الخميس، إن موسكو لا تعتبر تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود مُرضيا.

وأوضحت أنه لا يمكن إنقاذ الاتفاق إلا من خلال تنفيذه بصورة كاملة، وأنه ليس "مائدة يمكنك الاختيار منها".

وتقول موسكو إن بنود الاتفاق الخاصة بالسماح لها بتصدير سلعها الزراعية لا يتم الوفاء بها.