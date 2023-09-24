استطلاع: نصف الديمقراطيين الأمريكيين يطالبون بمراقبة مواقع التواصل

أظهر استطلاع للرأي العام، أن نصف الناخبين الديمقراطيين في الولايات المتحدة يرون ضرورة بأن تكون الحكومة قادرة على مراقبة محتوى منصات مواقع التواصل الاجتماعي التي قد تشكل تهديدًا على الأمن الوطني للبلاد.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه موقع "ريل كلير بوليتكس" الأمريكي، فإن 52% من الناخبين الديمقراطيين، يؤكدون أهمية قدرة الحكومة على مراقبة مستخدمي ومحتوى منصات التواصل الاجتماعي، التي قد تشكل تهديدًا على الأمن الوطني.

وذهب 75% من الناخبين الديمقراطيين إلى أن مراقبة المحتوى "الكريه" على وسائل التواصل الاجتماعي واجب على الحكومة.