14 قتيلًا في هجوم مسلح استهدف سجنًا شمال المكسيك

قُتل 14 شخصًا على الأقلّ، بينهم عشرة حرّاس، في هجوم مسلّح استهدف سجنًا في سيوداد خواريز على الحدود مع الولايات المتّحدة، وفرّ خلاله ما لا يقلّ عن 24 سجينًا، حسبما أفادت السلطات المحلّية يوم الأحد.

وقال مكتب المدّعي العام بولاية تشيهواهوا في بيان إنّ الهجوم أسفر أيضًا عن إصابة أربعة أشخاص.

وقد نُفّذ الهجوم عند الفجر عندما وصل مسلّحون في عربات مصفّحة وفتحوا النار على الحرّاس.