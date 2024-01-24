الرئيس الإيراني يعلن هدف زيارته إلى تركيا

كان من المفترض إتمام هذه الرحلة في مطلع كانون الثاني/يناير، لكنها تأجلت بسبب الانفجار الذي وقع خلال مراسم ذكرى مقتل قاسم سليماني في كرمان.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن وفدًا من كبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين، يرافِق رئيسي في الرحلة.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إن من المقرر أن يناقش رئيسي مع أردوغان، تمديد عقد تصدير الغاز الإيراني إلى تركيا لمدة 25 عامًا مقبلة.

المنافسة

تأتي زيارة رئيسي إلى تركيا في وقت تواجه فيه المنطقة أزمة ناجمة عن الحرب في غزة.

وكانت إيران وتركيا متنافستين في بعض مجالات السياسة الخارجية ولهما وجهات نظر متضاربة في بعض المجالات.

وواصل البلدان، كلٌّ بطريقته الخاصة، محاولة توسيع نفوذيهما في الدول الإسلامية والمنطقة، ويعدان متنافسين في هذا المجال.

كما اختلفت مواقف حكومة تركيا، وحكومة إيران، في منطقة آسيا الوسطى، خاصة فيما يتعلق بالأطراف المنخرطة في صراع ناغورنو كاراباخ بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا.

ودعمت تركيا بقوة موقف جمهورية أذربيجان، بل قدمت المساعدة العسكرية لها، فيما كانت العلاقات بين تركيا وأرمينيا متوترة دائمًا بسبب القضايا التاريخية.

"حرب غزة"

زيارة إبراهيم رئيسي ستأتي في وقت تبنت فيه حكومتا البلدين مواقف سياسية بشأن أزمة غزة.

فإيران التي يشكل عداؤها للغرب وإسرائيل أحد الأسس الرئيسة لسياستها الخارجية، كانت بمثابة داعم سياسي ومالي ومسلح للجماعات الفلسطينية، بما في ذلك حركتا حماس والجهاد الإسلامي.

هذه الجماعات، مثل الحكومة الإيرانية وعلى عكس السلطة الفلسطينية، تواصل معارضة أي تسوية مع إسرائيل وتطالب بتدمير هذا البلد.

وبعد أن هاجمت حماس والجماعات المتحالفة معها إسرائيل في الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول، أكد المسؤولون ووسائل الإعلام المقربون من حكومة إيران، مع إشادتهم بهذه العملية، دعمهم لحركة حماس في غزة، محذرين من الرد العسكري الإسرائيلي.