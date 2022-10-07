إيران تعلن رسميًا سبب وفاة "مهسا أميني": مرض قديم في الدماغ

وقالت منظمة الطب العدلي الإيرانية في بيان رسمي لها نشرته وسائل إعلام محلية، إنه "بناءً على السجلات الطبية بالمستشفى، والأشعة المقطعية للدماغ والرئة، ونتائج الفحص البدني للجسم وتشريح الجثة، والاختبارات الباثولوجية، فإن وفاة مهسا أميني لم تكن ناجمة عن صدمة في الرأس أو غيرها من أعضاء جسدها".

وأضافت المنظمة في تقريرها الذي جاء بطلب من السلطات القضائية لمعرفة أسباب الوفاة أنه "بعد إجراء عملية جراحية لمهسا أميني لورم دماغي في سن الثامنة، كانت المتوفاة تعاني من اضطراب في محور ما تحت المهاد والغدة النخامية والغدد الأخرى بما في ذلك الغدة الكظرية والغدة الدرقية".

وأوضح البيان أنه "بسبب هذا المرض الأساسي، تم علاج المتوفاة بالهيدروكورتيزون والليفوثيروكسين والديسموبريسين".

وأشار إلى أنه "في 13 من أيلول/سبتمبر الماضي، وفي الساعة 19:56 دقيقة فقدت مهسا أميني وعيها فجأة وسقطت على الأرض بسبب المرض الأساسي، ولم يكن لدى المتوفاة القدرة اللازمة للتعويض والتكيف مع الوضع".

وتابع: "في ظل الظروف المذكورة، سقطت على الأرض، وعانت من اضطراب ضربات القلب وضغط الدم ينخفض وبالتالي انخفض مستوى الوعي بسبب عمليات الإنعاش القلبي التنفسي غير الفعالة في الدقائق الأولى الحرجة، ونقص الأكسجة الحاد وتلف الدماغ نتيجة لذلك".

وبينت منظمة الطب العدلي الإيراني أنه "على الرغم من عودة وظائف القلب بعد عملية الإنعاش لموظفي الطوارئ، إلا أن الدعم التنفسي لم يعمل، ورغم ذلك تم نقلها إلى المستشفى وجهود الطاقم الطبي بمستشفى كسري، إلا أن المريض توفي بسبب فشل عضوي متعدد (M.O.F.) بسبب نقص الأكسجة الدماغي في 16 من أيلول/سبتمبرالماضي".