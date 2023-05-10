مثول عمران خان أمام محكمة باكستانية خاصة الأربعاء

يمثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، أمام محكمة خاصة، الأربعاء، بعد توقيفه بتهم فساد، ما أثار تظاهرات احتجاج عنيفة من قبل أنصاره في كل أنحاء البلاد.

ويأتي توقيف خان، لاعب الكريكيت الدولي السابق الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، في إطار أزمة سياسية طويلة في باكستان، بينما تستهدف عشرات التحقيقات القضائية خان (70 عاما) منذ الإطاحة به في 2022.

ويفترض أن يمثل صباح الأربعاء أمام محكمة خاصة ستعقد في مبنى للشرطة.

واندلعت احتجاجات عنيفة بعد توقيف خان. واقتحم متظاهرون منزل القائد العسكري للاهور (شرقا) وأغلقوا بوابات الدخول إلى مقر قيادة الجيش في روالبندي قرب إسلام أباد.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين في كراتشي (جنوبا) ولاهور.

وأكد وزير الداخلية الباكستاني رانا صنع الله، أن "توقيف خان جرى وفق القانون".

وأشار إلى أن تنفيذه جرى من قبل الهيئة الرئيسية لمكافحة الفساد في البلاد "المكتب الوطني للمساءلة"، مشيرا إلى أن هذه "هيئة مستقلة لا تخضع لسيطرة الحكومة".