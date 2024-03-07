"يتحدى المنطق".. رئيس وزراء ماليزيا ينتقد موقف الغرب من حرب غزة

قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، إن الاختلاف في رد فعل الغرب على الحربين الروسية الأوكرانية، والإسرائيلية على غزة، يتحدى المنطق، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف إبراهيم في كلمة في الجامعة الوطنية الأسترالية في كانبيرا: "لماذا كان الغرب صاخبًا وقويًّا وواضحًا في التنديد بالحرب الروسية على أوكرانيا، بينما يظل صامتًا تمامًا إزاء إراقة دماء بلا هوادة يتعرض لها الرجال والنساء والأطفال الأبرياء في غزة".

وكانت قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" قد عبرت في بيان مشترك صدر في ختام أعمالها في أستراليا، أمس الأربعاء، عن القلق بشأن الوضع الإنساني "المتردي" في غزة، داعية إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء الماليزي إن محاولات احتواء صعود الصين ستؤدي فقط إلى تفاقم الوضع في البلاد، وزرع الفتنة في المنطقة.

وأوضح أن الدول بحاجة إلى أن تضع نفسها مكان الصين، وأن تدرك كيف ينظر قادتها إلى التعزيز العسكري والنفوذ الدبلوماسي المتنامي كنتيجتين طبيعيتين لقوتها الاقتصادية والتكنولوجية.

وتابع إبراهيم: "في نظرهم، فإن الإجراءات السلبية تجاه صعود الصين، عسكريًّا واقتصاديًّا وتكنولوجيًّا، لا تمثل إلا محاولة لحرمانهم من مكانتهم المشروعة في التاريخ".