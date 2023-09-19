في كلمته للجمعية العمومية.. بايدن يوجه انتقادًا نادرًا للأمم المتحدة

وجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الثلاثاء، انتقادا نادرا لمؤسسات الأمم المتحدة ومنها مجلس الأمن، مشيرا إلى أنها تعاني من الجمود، داعمًا جهود إصلاحها للخروج من هذه الحالة.

وقال بايدن في كلمته بالدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده قامت "بسلسلة من المشاورات من أجل توسيع مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه الدائمين وسنستمر في ذلك".

وتابع: "سنواصل جهودنا لإصلاح منظمة التجارة العالمية والحفاظ على المنافسة والانفتاح والشفافية وسيادة القانون".

وأكد أن بلاده تسعى إلى عالم أكثر أمانا وازدهارا لكل الشعوب، مضيفا: "نعلم أن مستقبلنا مرتبط بمستقبل العالم ولا يمكن لأي دولة أن تواجه تحديات اليوم بمفردها".

واعتبر أن "أزمة المناخ تهديد وجودي ليس لنا فقط بل للبشرية جمعاء"، مؤكدا استمراره في بذل الجهود للحد من مخاطر أسلحة الدمار الشامل.

وتابع: "نعمل على تعزيز القواعد والسياسات بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي حتى تكون آمنة قبل إطلاقها".

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن من جديد أنه يسعى إلى إدارة المنافسة مع الصين "بشكل مسؤول حتى لا تتحول إلى نزاع".

وقال بايدن، إنه "مستعد للعمل مع الصين" لمكافحة أزمة المناخ بشكل خاص، في وقت تتزايد فيه الاتصالات الرفيعة المستوى بين القوتين العظميين.