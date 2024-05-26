قناة عبرية تشكك برواية ملياردير لاذ إليه نتنياهو عشية الهجوم الإيراني

شككت قناة "الأخبار الـ12" العبرية برواية ملياردير يهودي أمريكي، لاذ إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة عشية الهجوم الإيراني على تل أبيب؛ ما أثار انتقادات حادة في الشارع الإسرائيلي.

وكانت إيران شنَّت هجومًا بالمسيّرات والصواريخ على إسرائيل في منتصف أبريل/نيسان الماضي ردًّا على استهداف قنصليتها في العاصمة السورية.

وأجرت القناة حديثًا مع الملياردير سايمون فاليك، حاول خلاله الدفاع عن نتنياهو وزوجته سارة عقب انتقادات حادة ضدهما إثر روايات بأن منزله في القدس المحتلة، يحتوي على ملجأ محصن ضد الهجمات الصاروخية، بما في ذلك النووية.

تبرئة نتنياهو

ونفى فاليك خلال المقابلة أن يكون أسس في منزله بالقدس المحتلة خندقًا أو ملاذًا محصنًا ضد الصواريخ، موضحًا أن هناك غرفة، فقط، للأمان في الطابق الثاني، وقبوًا مخصصًا كدار سينما منزلية.

وأخبر فاليك القناة أن منزله ليس مؤمنًا ضد هجوم بصواريخ نووية، رافضًا فكرة أن يكون نتنياهو على علم بموعد الهجوم الإيراني.

وقال إن نتنياهو وزوجته زاراه قبل الهجوم، ووقتذاك شنَّت إيران ضربتها.