أنباء عن استهداف مكتب زيلينسكي.. قصف انتقامي روسي على كييف

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هناك قتلى وجرحى في انفجارات هزت مدنًا في أنحاء أوكرانيا اليوم الاثنين واتهم روسيا بمحاولة محو بلاده "من على وجه الأرض".

وأضاف عبر تطبيق المراسلة تيليغرام: "إنهم يحاولون تدميرنا ومحونا من على وجه الأرض.. تدمير مواطنينا الذين ينامون في منازلهم في (مدينة) زابوريجيا. قتل الأشخاص الذين يذهبون للعمل في دنيبرو وكييف".

وتابع "صفارات الإنذار لا تهدأ في جميع أنحاء أوكرانيا. هناك صواريخ تسقط. للأسف هناك قتلى وجرحى".

ووقعت عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومدن لفيف وترنوبل ودنيبرو، اليوم الاثنين، إثر قصف انتقامي بعد أن اتهمت روسيا أوكرانيا بتدبير انفجار قوي ألحق أضرارًا بجسر رئيسي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن أن مكتب الرئيس الأوكراني زيلينسكي نفسه كان ضمن أهداف القصف، وأظهر مقطع فيديو متداول سحب الدخان تتصاعد من بين الأبنية السكنية.