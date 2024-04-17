"النواب الأمريكي" يدرس تشريعين منفصلين لدعم أوكرانيا وإسرائيل

قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن مشاريع قوانين منفصلة ستعرض هذا الأسبوع على التصويت في مجلس النواب الأمريكي تلبي على ما يبدو الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل.

وبحسب "فرانس برس"، أضاف أنه "سيتعيّن أن يدرس الرئيس جو بايدن عن كثب المقترحات التي قدّمها رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون لاتّخاذ قرار نهائي بشأنها".

وكان جونسون أعلن، الإثنين، أن المجلس حيث الغالبية بيد الجمهوريين سيصوّت، هذا الأسبوع، على مشاريع القوانين بعد تأخير استمر أشهرًا بسبب ضغوط مارسها الجناح اليميني في حزبه، لكن يبقى السؤال مطروحًا بشأن قدرة جونسون على إقناع حزبه المنقسم بدعم مقترحاته.

وكان مجلس الشيوخ أقرّ حزمة بـ95 مليار دولار، في شباط/فبراير، تضمّنت بطلب من بايدن زيادة كبيرة في التمويل لمساعدة أوكرانيا في التصدي للغزو الروسي وتوفير دعم إضافي لإسرائيل وتايوان، لكن جونسون رفض عرضها على التصويت في مجلس النواب.

وكان البيت الأبيض دفع، في وقت سابق، باتّجاه إدراج المساعدات في حزمة واحدة على غرار ما فعل مجلس الشيوخ، لكن بدا، الثلاثاء، أنه بصدد تليين موقفه.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي في تصريح لصحافيين خلال مرافقته بايدن للمشاركة في حملة انتخابية في سكرانتون في ولاية بنسلفانيا: "يبدو للوهلة الأولى أن مقترح رئيس مجلس النواب سيساعدنا بالفعل في إقرار مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، لكننا ننتظر الحصول على مزيد من التفاصيل قبل اتّخاذ قرار".

وبحسب كيربي، فإن بايدن الذي تحدث مع جونسون، الإثنين، بشأن مقترحاته، شدّد على "ضرورة تحرّك مجلس النواب هذا الأسبوع بسبب الاحتياجات العسكرية الملحة لأوكرانيا وإسرائيل".

ويطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمساعدات لتمكين القوات الأوكرانية التي تعاني شحًا متزايدًا في الذخيرة، من التصدي لروسيا.