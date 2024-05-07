أمريكا تقاطع حفل أداء بوتين اليمين لولاية خامسة في قيادة روسيا

أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، أنها لن ترسل أي ممثل عنها لحضور حفل أداء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء اليمين الدستورية رئيساً لولاية خامسة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين: "لن يكون لدينا ممثل في حفل تنصيبه".

وردّاً على سؤال عما إذا كانت مقاطعة الولايات المتحدة لهذا الحفل تعني أنها تعتبر بوتين رئيساً غير شرعي، قال ميلر: "بالتأكيد لم نعتبر هذه الانتخابات حرّة ونزيهة، لكنه رئيس روسيا، وسيظل كذلك".

وبوتين، الذي يحكم روسيا منذ ما يقرب من ربع قرن، بدون معارضة حقيقية، حصل على أكثر من 87% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في منتصف آذار/مارس.

وتزيد هذه النسبة بأكثر من 10 نقاط مئوية عن تلك التي حصل عليها بوتين في انتخابات 2018.