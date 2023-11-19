نازحو كيدال يرفضون العودة إليها وسط "تجاوزات" للجيش المالي وفاغنر

رفض أهالي مدينة كيدال، الذين نزحوا منها، العودة إلى ديارهم بعد سيطرة الجيش المالي على المدينة، وطرد متمرّدي الطوارق، وسط شبهات بارتكاب الجيش المالي ومرتزقة "فاغنر" شبه العسكرية الروسية تجاوزات وانتهاكات.

واستعاد الجيش في باماكو السيطرة على كيدال، كبرى مدن الشمال في مالي، بعد رحيل قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما" في الـ31 من شهر تشرين الثاني/أكتوبر الماضي من معسكرها في كيدال، الأمر الذي أدى إلى اشتباكات بين الحركات الأزوادية المسلحة والجيش، وانتهى بـ"انتصار الأخير".

وقالت إذاعة فرنسا الدولية في تقرير اليوم الأحد، إنّه "قبل وقت قصير من دخول الجيش المالي ومرتزقة من "فاغنر" إلى كيدال في الـ14 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تم إفراغ المدينة من سكانها، مبينة أنه رغم دعوة وزارة المصالحة المالية السكان المدنيين إلى العودة، إلا أنّ هناك عزوفًا، حيثُ لم يتم تسجيل عودة أهالي المنطقة تقريبًا في الوقت الحالي.