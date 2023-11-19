الجيش المالي يعلن اكتشاف "مقبرة جماعية" في كيدال ويتوعّد "الجناة"

أعلن الجيش المالي اكتشاف "مقبرة جماعية" هذا الأسبوع في مدينة كيدال الواقعة شمال شرق البلاد، معقل الانفصاليين الأزواد، والتي استعادها مؤخرا.

ووفق بيان الجيش فقد "اكتشفت القوات المسلحة المالية يوم الخميس 16 نوفمبر، خلال عملياتها الأمنية، مقبرة جماعية في كيدال"، مشيرا إلى أن هذه المقبرة الجماعية هي تذكير بالفظائع التي ارتكبها الإرهابيون الخارجون عن القانون".

وبحسب ما نقلت قناة "تي في 5 موند" الفرنسية اليوم الأحد، فإن الجيش لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول المقبرة، فيما استولى الجيش الذي أعلن أيضا عن إجراء تحقيقات "لتقديم الجناة إلى العدالة"، على كيدال من أيدي المتمردين الطوارق (الأزواد) في 14 نوفمبر ويطالب أهالي المدينة بالاستقلال بعدما طردت الدولة المركزية والجيش منها عام 2014.

واستعاد الجيش في باماكو السيطرة عليها بعد رحيل قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما" في 31 أكتوبر من معسكرها في كيدال، وهو ما كان مقررا في إطار انسحاب هذه القوة من البلاد بحلول نهاية العام.