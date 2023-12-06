بالفيديو.. زعيم كوريا الشمالية يجهش بالبكاء

وهذه ليست المرة الأولى التي يبكي فيها كيم أثناء الخطابات، ففي شهر أكتوبر الماضي، أجبر البكاء كيم أثناء حديثه عن الصعوبات، التي مرت بها البلاد، على التوقف قليلا عن الكلام وخلع نظاراته، وسط حشد من الناس.

وتحدث زعيم كوريا الشمالية في خطاب بمناسبة الاحتفال بالذكرى 75 لـ"حزب العمال الحاكم"، عن الصعوبات التي تواجهها البلاد، كما أعلن وقتها أن بلاده سجلت "صفر" إصابات بفيروس كورونا، متمنيا الصحة للكوريين.

وعقدت كوريا الشمالية اجتماعًا لتوزيع الهدايا على المشاركات في المؤتمر الوطني الأخير للأمهات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، الأربعاء، في خطوة واضحة لضمان ولائهن وسط انخفاض معدل المواليد.

وكانت كوريا الشمالية قد عقدت آخر مؤتمر وطني للأمهات في عام 2012، في حين عقد أول مؤتمر في نوفمبر 1961.