ماكرون يبدأ مشاورات حول خطورة الوضع في أوكرانيا

بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سلسلة مشاورات سياسية تهدف إلى تعبئة الرأي العام حول خطورة الوضع في أوكرانيا، وفق صحيفة "لوموند".

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى الانتقادات التي يواجهها ماكرون في أعقاب تصريحاته الأخيرة حول عدم استبعاد إرسال بلاده قوات لدعم كييف.

وتهدف المشاورات السياسية إلى إثارة نقاش وطني يعيد تأكيد الدعم الفرنسي لأوكرانيا، في سياق يتركز فيه الاهتمام الدولي على الحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأت في 24 شباط / فبراير عام 2022، خاصة أن الرأي العام بدأ يبتعد عن هذه الأزمة على ما يبدو، وفق الصحيفة.

وأشارت "لوموند" إلى لقاء نادر في قصر الإليزيه جمع الرئيس ماكرون مع سلفيه فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي، للوقوف على آرائهما بشأن الأزمة الأوكرانية.