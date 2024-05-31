ترامب يفتح النار على المحكمة: "غير منصفة للغاية"
انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إدانته الجنائية، الجمعة، ووصف محاكمته في نيويورك بأنها "غير منصفة للغاية"، وفق وكالة "فرانس برس".
وهاجم ترامب العملية، ووصفها بأنها مسيسة، وقال، "هذه محاكمة من قبل قاض متضارب المصالح وفاسد. إنها محاكمة مزورة ومخزية".
وأردف ترامب بقوله: "سيصدر الحكم الحقيقي في الخامس من نوفمبر من قبل الناس".
ومن برج ترامب في مانهاتن، اتهم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني، الرئيس الديمقراطي جو بايدن و"عصابته" بأنهم "مرضى" و"فاشيون".
وتابع: "لقد فعلت إدارة بايدن هذا من أجل جرح وإيذاء خصم سياسي. لقد فعلت إدارة بايدن هذا من أجل جرح وإيذاء خصم سياسي. وأعتقد أنه مجرد عار، وسنستمر في القتال، وسنقاتل حتى النهاية، وسنفوز".
وأدانت هيئة المحلفين في نيويورك الرئيس السابق دونالد ترامب بكل التهم الـ34 الموجهة إليه في قضية دفع أموال بما يخالف القانون، لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، ليصبح أول رئيس أمريكي سابق يدان جنائياً.