بايدن وترامب يوافقان على إجراء مناظرتين
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب موافقتهما على إجراء مناظرتين، الأولى في 27 يونيو حزيران، والثانية في العاشر من سبتمبر أيلول المقبل، بحسب "فرانس برس".
جاء ذلك بحسب ما أعلنه بايدن، الأربعاء، عبر منصة "إكس"، وما نشره ترامب عبر شبكته "تروث سوشال".
وأكدت قناة "آي بي سي" ABC أنها ستستضيف المناظرة الثانية، بعدما أعلنت شبكة "سي إن إن" أنها ستنظم المناظرة الأولى، في إطار حملة انتخابات العام 2024.
وفي تغريدته على "إكس"، أعلن بايدن قبوله دعوة تلقاها من شبكة "سي إن إن" الأمريكية لإجراء مناظرة في 27 يونيو/حزيران المقبل مع منافسه.
وكتب بايدن في التغريدة: "إليك يا دونالد. كما قلت: في أي مكان، في أي وقت".
وكان بايدن قد دعا ترامب لمناظرته مرتين قبل انتخابات الخامس من نوفمبر المقبل.
وأوضح أنه مستعد لمناظرة منافسه الجمهوري، لكنه لن يشارك في المواجهات التلفزيونية التقليدية التي تنظمها لجنة المناظرات الرئاسية.
كما قال بايدن في رسالة فيديو نُشرت على منصة "إكس": "لقد خسر دونالد ترامب مناظرتين أمامي في عام 2020. ومنذ ذلك الحين لم يحضر مناظرة".
وأضاف: "الآن يتصرف وكأنه يريد أن يناظرني مرة أخرى.. سأفعل ذلك مرتين".
من جانبه، قبل ترامب تحدي الرئيس بايدن لإجراء مناظرتين قبل الانتخابات. وكتب ترامب على تطبيق "تروث سوشال" الخاص به: "أنا مستعد وراغب". "لنستعد للحركة!!!".
يذكر أن ترامب، الذي رفض مناظرة منافسيه في السباق التمهيدي للحزب الجمهوري، تحدى في الأسابيع الأخيرة بايدن للمشاركة في مواجهة فردية معه، وعرض مناظرة الديمقراطي الحالي "في أي وقت وفي أي مكان".