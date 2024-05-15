بايدن وترامب يوافقان على إجراء مناظرتين

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب موافقتهما على إجراء مناظرتين، الأولى في 27 يونيو حزيران، والثانية في العاشر من سبتمبر أيلول المقبل، بحسب "فرانس برس".

جاء ذلك بحسب ما أعلنه بايدن، الأربعاء، عبر منصة "إكس"، وما نشره ترامب عبر شبكته "تروث سوشال".

وأكدت قناة "آي بي سي" ABC أنها ستستضيف المناظرة الثانية، بعدما أعلنت شبكة "سي إن إن" أنها ستنظم المناظرة الأولى، في إطار حملة انتخابات العام 2024.

وفي تغريدته على "إكس"، أعلن بايدن قبوله دعوة تلقاها من شبكة "سي إن إن" الأمريكية لإجراء مناظرة في 27 يونيو/حزيران المقبل مع منافسه.